Honda è alla ricerca di un pilota esperto per il dopo Marquez e ha messo gli occhi sui due Aprilia Maverick Vinales e Miguel Oliveira, che però sono blindati da un contratto con la casa di Noale per la prossima stagione. Lo spagnolo: "In questo mondo può succedere di tutto". Il portoghese: "Interesse fa piacere ma non c'è nulla di concreto" MARQUEZ IN GRESINI: ANNUNCIO E DETTAGLI

Con Marc Marquez annunciato in Gresini per il 2024, Honda è alla ricerca di un sostituto per rimpiazzare l'otto volte campione del mondo. "Stiamo cercando di sviluppare la moto e per questo serve un pilota esperto", ha puntualizzato Alberto Puig nell'intervista a Sky Sport. Lucio Cecchinello si aspetta che il contratto a tre firmato dal suo team Lcr insieme con Hrc e Johann Zarco sia rispettato (per il francese si era parlato anche di una promozione nella squadra factory) e allora ecco che Honda sta guardando in casa Aprilia. I nomi che circolano sono quelli di Maverick Vinales (pilota ufficiale) e Miguel Oliveira (del team satellite RNF), ma i due sono sotto contratto per il prossimo anno e da Noale fanno sapere che nei rispettivi accordi non sono previste clausole rescissorie. Dunque, non sarà facile strapparli ad Aprilia. I due interessati hanno comunque risposto in merito al corteggiamento della casa giapponese alla vigilia del GP Indonesia.

Vinales: "Honda? In questo mondo tutto può succedere" Così Vinales sull'ipotesi Honda. "La verità è che sono felice nella mia vita. Rivola ha detto che non sono previste clausole rescissorie e servirà parlarsi eventualmente? Non lo so, non penso di dovermi confrontare con Massimo. Restiamo concentrati sulla pista. Poi in questo mondo non puoi escludere nulla. E’ sempre tutto molto incerto".

Oliveira: "Interesse Honda fa piacere" Questo invece il commento di Miguel Oliveira: "Mi fa piacere che un'azienda come Honda mi tenga in considerazione anche se non c'è niente di concreto - le parole del portoghese -. Moto ufficiale? Tutti i piloti la vorrebbero, un’opportunità del genere fa pensare anche se non ho in testa di andare via...".



Aleix Espargaró: "Normale che Honda voglia i piloti migliori" Sul tema ha voluto dire la sua anche il 'capitano' di Aprilia Aleix Espargaró: "E' vero, in questo mondo non puoi escludere niente. E’ importante avere le idee chiare e vedere le opzioni che ogni pilota ha di fronte. E' normale che un gigante come Honda cerchi i piloti migliori, vuol dire che Aprilia ha fatto un buon lavoro".