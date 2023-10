Alberto Puig, team manager Honda, ha parlato così a Sky nel giorno dell'annuncio di Marquez in Gresini: "Voleva una moto più competitiva, sfortunatamente non siamo riusciti a dargliela in tempo e alla fine Marc ha deciso di intraprendere un’altra strada - le sue parole - C’è un po’ di tristezza però bisogna rispettare la decisione del pilota". Poi sul futuro: "Non sappiamo ancora chi lo sostituirà. Di certo stiamo cercando di sviluppare la moto e serve qualcuno di esperto per questo"

