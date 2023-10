Nella prima intervista a Sky Sport dopo l'annuncio del passaggio in Gresini nel 2024 Marc Marquez ha spiegato il motivo dell'addio a Honda e della nuova sfida con il team satellite Ducati: "Il mio obiettivo è tornare a divertirmi in pista e a sorridere sotto il casco. Perché ho firmato per un anno? Voglio capire se posso tornare a essere felice per proseguire la mia carriera. Senza divertimento non ha senso continuare..." MARQUEZ-GRESINI, ANNUNCIO E DETTAGLI

Marc Marquez è ufficialmente promesso al team Gresini nel 2024, quando il pilota spagnolo, per usare le sue stesse parole, uscirà dalla "comfort zone Honda" per provare a rimettersi in gioco con una Ducati GP23 dopo gli ultimi anni complicati. Ai microfoni del nostro inviato in Indonesia, Sandro Donato Grosso, l'otto volte iridato ha spiegato la sua scelta e i suoi obiettivi futuri.

FOTOGALLERY ©Motorsport.com Continua gallery %s Foto rimanenti MotoGp Marquez in Gresini: come cambia la griglia 2024 Marc Marquez in Gresini, è ufficiale: il team satellite Ducati ha annunciato l'accordo per la stagione 2024 con l'8 volte campione del mondo, che raggiunge nel box il fratello Alex e prende il posto di Di Giannantonio. A questo punto si attendono le mosse di Honda per rimpiazzare lo spagnolo: tra i candidati Zarco, ma la sua promozione da LCR al team ufficiale non è scontata. Nella lista anche Vinales e Oliveira, ma entrambi sono sotto contratto con Aprilia MARQUEZ-GRESINI, I DETTAGLI - RIVIVI CONFERENZA PILOTI MARQUEZ IN GRESINI, ORA E' ANCHE UFFICIALE Dopo l'annuncio della separazione con Honda al termine del 2023, si attendeva soltanto l'ufficialità del passaggio di Marc Marquez in Gresini nella prossima stagione. Comunicato che è arrivato nella mattinata italiana (primo pomeriggio in Indonesia)

si attendeva soltanto l'ufficialità del passaggio di in Gresini nella prossima stagione. Comunicato che è arrivato nella mattinata italiana (primo pomeriggio in Indonesia) Il pilota spagnolo salirà su una Ducati del team Gresini e ricomporrà la coppia con il fratello Alex, riproponendo una nuova versione del "team Marquez" dopo quella già vista in passato con Honda I DETTAGLI DELL'ACCORDO Come già anticipato, Marc Marquez ha firmato un contratto di un anno col team Gresini, che scadrà dunque a fine 2024 MARC: "ENTUSIASTA DI QUESTA SFIDA" "Sono entusiasta di questa nuova sfida. Non è stata una decisione facile perché sarà un grande cambiamento sotto tutti gli aspetti. A volte nella vita bisogna uscire dalla propria zona di comfort e mettersi alla prova per continuare a crescere. Per quanto riguarda il cambio di moto, so che dovrò adattare molte cose nel mio stile di guida e non sarà facile. Ma sono convinto che tutto il Team Gresini mi aiuterà molto. Non vedo l’ora di conoscere la squadra e di iniziare a lavorare con tutti loro", le sue prime parole

Sull'addio a Honda "E’ stato molto difficile lasciare Honda, una scelta coraggiosa - ha esordto a Sky Sport il rider di Cervera -. La settimana scorsa è stata molto dura a livello emozionale, ma mi mancava questo sorriso sotto il casco, non mi divertivo più con la moto e non aveva senso restare più anni in Honda senza divertirsi. Ho deciso di intraprendere questa nuova sfida dopo il Giappone: mercoledì li ho chiamati e siamo usciti con un comunicato stampa. E' una scelta difficile, perché la mia zona di comfort è la Honda: lì ho tutto sotto controllo, conosco la moto e c'è il mio team".

Sulla nuova sfida in Gresini Marc Marquez si è poi concentrato sul perché abbia firmato con Gresini e sull'accordo annuale. "Ho scelto Gresini perché penso sia un team molto famigliare - ha aggiunto -. Vengo da quattro anni duri e ho deciso di venire qui per tornare a divertirmi in pista. Perché il contratto di una sola stagione? Voglio fare un anno prima di tutto per capire se posso essere felice qui e se continuerò con la mia carriera: se non mi diverto non ha senso proseguire. Poi se mi diverto, vediamo che succede". Chiusura sul direttore generale di Ducati Corse Dall'Igna:" Ho avuto un contatto con Gigi ovviamente, ma la spinta decisiva è stata di Gresini. Grazie a loro per la fiducia e a Honda per tutti questi anni insieme".