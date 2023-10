Bagnaia: "Marquez si adatterà presto a Ducati"

Alex Marquez: "Marc con me nel team Gresini? Sarà interessante vederlo su una Ducati. Mi aspettavo un pilota veloce ma non così veloce... Sarà divertente: Marc merita di tornare a divertirsi in moto. Io gli ho dato il mio parere da fratello, non da pilota Gresini. So quando sta soffrendo dal 2020 in poi, era il momento che cambiasse. Avere un 8 volte campione del mondo nel box mi aiuterà a imparare tanto"