Le parole del pilota romagnolo, super terzo nel venerdì di Mandalika a poche ore dal suo arrivo in Indonesia: "E' stato un tour de force ma era importante esserci - ha spiegato a Sky -. Pensavo di stare peggio, anche se fatico un po' in staccata. Dovrò gestire le forze in questo weekend"

Il 7 ottobre l'infortunio al Ranch di Valentino Rossi, la domenica successiva l'operazione, cinque giorni dopo l'arrivo in Indonesia e il terzo posto nelle pre-qualifiche poche ore dopo aver messo piede sul circuito di Mandalika. Marco Bezzecchi ha stupito tutti: in primis per la tenacia con cui ha deciso di volerci provare a tutti i costi nonostante la frattura alla clavicola destra e poi per il risultato, davvero sorprendente, in pista. Quinto nelle FP1, primo dei piloti Ducati (preceduto solo dai due Aprilia) al termine della sessione decisiva per l'accesso al Q2.