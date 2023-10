Nonostante una caduta, Marco Bezzecchi ha chiuso al 5° posto le Libere 1 in Indonesia ed è stato dichiarato 'fit' per il weekend a soli 5 giorni dall'operazione alla clavicola destra. Buon primo turno anche per Enea Bastianini e Luca Marini, mentre Alex Marquez è costretto al forfait per il troppo dolore. Ecco il punto sugli inforunati

Alex Marquez non prenderà parte al GP Indonesia. Il pilota del team Gresini, al rientro dopo le tre fratture costali rimediate nel brutto highside in India, ha provato a scendere in pista nelle Libere 1 a Mandalika. Una sessione chiusa dallo spagnolo al 20° posto, a quasi 2 secondi di ritardo dal più veloce, Jorge Martin, e circa 8 decimi più lento del compagno di squadra Fabio Di Giannantonio. Il minore dei fratelli Marquez sente ancora troppo dolore e ha così deciso di non proseguire il suo weekend indonesiano. Sarebbe dovuto essere il primo Gran Premio con tutti i piloti al via, ma anche stavolta è arrivato un forfait.