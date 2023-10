Doppietta Aprilia nel venerdì di Mandalika, con Aleix Espargaró che ha fatto segnare il record della pista: "Ho girato fortissimo, anche per questo sono caduto. Ma mi sono divertito, oggi guidare questa moto era spettacolare". Secondo Maverick Vinales: "Siamo migliorati tanto dallo scorso anno. Con la media abbiamo un buon passo e faccio la differenza in frenata"

Espargaró: "Ho guidato molto fluido, faremo la Sprint con le soft"

"Oggi era spettacolare guidare questa moto, mi sono divertito molto. Il tempo è stato ottimo, ma il feeling che ho avuto nel 2° run quando sono uscito con gomme usate quando ho fatto 1'31''3 è stato interessante. Poi sono caduto perché andavo anche troppo forte, ma mi sono divertito molto. Dovremo scegliere quattro gomme, due anteriori per Sprint e domenica e due posteriori. Di solito è tutto più facile, ma qui no. Potremo fare la Sprint con le Soft e la domenica con le gialle. Quando sono caduto avevo mezzo secondo di vantaggio, andavo fortissimo. Ho fatto la chicane fortissimo, ma ho voluto fare anche la 10 troppo forte e sono finito per terra. E' stato un peccato, ma la qualifica è domani. Quando guidi fluido, fai meno fatica: io oggi sono in questa condizione e per questo mi sento poco stanco".