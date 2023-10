La Honda ha messo gli occhi su Vinales e Oliveira per sostituire Marc Marquez nel 2024. Tuttavia Massimo Rivola, amministratore delegato di Aprilia, esclude la possibilità di privarsi di uno dei suoi piloti per la prossima stagione: "Siamo in una situazione ideale, stiamo crescendo tecnicamente quattro piloti in base alle caratteristiche della nostra moto, quello che fanno gli altri non mi interessa. Io ho voluto i miei quattro piloti e voglio continuare con questi quattro piloti"

La Honda valuta la possibilità di "pescare" in casa Aprilia. Dopo l’ufficialità del passaggio di Marc Marquez nel team Ducati Gresini nel 2024, la casa giapponese è alla ricerca di un sostituto all’altezza, un top rider da affiancare a Joan Mir. L’interesse maggiore della HRC è per Maverick Vinales , ma l’operazione non è affatto semplice perché il pilota dell’Aprilia factory ha un altro anno di contratto con la casa italiana, un accordo blindato che presumibilmente la scuderia di Noale farà rispettare in toto. Una possibile alternativa per la Honda è rappresentata da Miguel Oliveira , pilota del team satellite Aprilia RNF, ma anche in questo caso l'azienda di Noale non ha alcuna intenzione di lasciar partire il proprio pilota.

Rivola: "Vinale sta bene in Aprilia"

Durante le prove libere del GP Indonesia, il nostro Sandro Donato Grosso ha intervistato Massimo Rivola sull’interessamento della Honda per i piloti Aprilia. L’amministratore delegato dell’azienda di Noale ha dichiarato: "Io ho parlato con Vinales, lui sta proprio bene da noi, il 2024 sarà un anno importante per lui. O magari saremo anche noi che l'anno prossimo diremo a Maverick di non continuare insieme, questo non posso saperlo adesso. Per ora siamo in una situazione ideale, stiamo crescendo tecnicamente quattro piloti in base alle caratteristiche della nostra moto, quello che fanno gli altri non mi interessa. Io ho voluto i miei quattro piloti e voglio continuare con questi quattro piloti. Dovesse venire un pilota da me a dirmi che non sopporta più di stare in Aprilia, allora ci sediamo e ne parliamo. Ma questo non capiterà, non è questa la situazione".