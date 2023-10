Con il passaggio di Marc Marquez in Gresini nel 2024, la Ducati avrà un altro pilota di punta (oltre a quelli eccellenti già in casa) per provare a confermarsi campione del mondo. Tuttavia la storia insegna che gli equilibri in questo sport possono cambiare più fretta di quanto si creda, è un’illusione pensare che la Ducati possa vincere in eterno. Le ragioni sono tante: la voglia di riscatto di Honda e Yamaha, la crescita dell’Aprilia, gli investimenti della KTM, il cambio di regolamento previsto nel 2027

Vincerà una Ducati, pronostico facile. Il titolo 2023 se lo giocheranno Bagnaia e Martin, forse anche Bezzecchi un po’ più distante, ma ancora in lizza. Comunque vada a finire se lo porterà a casa un pilota Ducati. Casa che schiera otto moto in pista e l’anno prossimo conterà anche sul talento di Marquez. Il 2024 rischia di ripetere lo stesso copione, le moto di Borgo Panigale al momento sono le più competitive, i suoi piloti quasi tutti in grado di puntare al Mondiale. Che noia, dirà qualcuno. I pronostici scontati non piacciono a nessuno. Ma nel Motomondiale gli equilibri prima o poi cambiano.

Le stagioni passano, gli equilibri mutano Gli ultimi anni di Doohan, per citare un periodo non troppo lontano nel tempo, furono monopolizzati dalla Honda, la stessa casa che oggi rimpiange i suoi fasti passati. Poi la Yamaha ha cambiato marcia, ha preso Valentino Rossi, la Ducati ha debuttato nella MotoGP puntando su Capirossi all’inizio, e la musica è cambiata. Ancora una volta, come sempre succede. Le stagioni passano, gli equilibri mutano. La Ducati non vincerà in eterno, quanto meno dovrà sudarseli di più i prossimi campionati. Su che cosa si fonda questa previsione? Su alcuni dati davanti ai nostri occhi. Il futuro di Marquez, per cominciare, è ancora da scrivere. Lo spagnolo ha firmato per un anno con Gresini, poi deciderà cosa fare. Forse l’ha già deciso e se lo tiene per sé. Potrebbe restare in Ducati, certo, magari cambiando team per salire su una moto ufficiale, oppure passare alla KTM che ha investito tanto e continuerà a farlo perché è la prima casa motociclistica europea, vuole puntare in alto. Con piloti giovani come Acosta, che potrebbe rivelarsi una sorpresa, o con lo stesso Marc Marquez per l’appunto. talent time Dall’Igna: “Marquez non rovinerà gli equilibri in Ducati”

Honda e Yamaha, la rivoluzione è già in corso Honda e Yamaha non continueranno a subire ancora a lungo. La prima ha iniziato una rivoluzione al suo interno, volti nuovi sono arrivati, forse cambierà anche il sistema di lavoro come ha richiesto il suo, ormai ex, pilota di punta. La seconda dovrà fare altrettanto per non perdere il proprio campione, Fabio Quartararo, di cui nessuno parla più, ma di cui tutti conoscono molto bene le doti agonistiche. Il francese è un’altra variabile da considerare, uno che potrebbe spostare l’ago della bilancia cambiando casacca. Così come potrebbe rilanciare le quotazioni della Yamaha, con un moto all’altezza.

FOTOGALLERY ©Motorsport.com Continua gallery %s Foto rimanenti MotoGp Marquez in Gresini: come cambia la griglia 2024 Marc Marquez in Gresini, è ufficiale: il team satellite Ducati ha annunciato l'accordo per la stagione 2024 con l'8 volte campione del mondo, che raggiunge nel box il fratello Alex e prende il posto di Di Giannantonio. A questo punto si attendono le mosse di Honda per rimpiazzare lo spagnolo: tra i candidati Zarco, ma la sua promozione da LCR al team ufficiale non è scontata. Nella lista anche Vinales e Oliveira, ma entrambi sono sotto contratto con Aprilia GP INDONESIA, LE PROVE LIBERE LIVE MARQUEZ IN GRESINI, ORA E' ANCHE UFFICIALE Dopo l'annuncio della separazione con Honda al termine del 2023, si attendeva soltanto l'ufficialità del passaggio di Marc Marquez in Gresini nella prossima stagione. Comunicato che è arrivato nella mattinata italiana (primo pomeriggio in Indonesia)

si attendeva soltanto l'ufficialità del passaggio di in Gresini nella prossima stagione. Comunicato che è arrivato nella mattinata italiana (primo pomeriggio in Indonesia) Il pilota spagnolo salirà su una Ducati del team Gresini e ricomporrà la coppia con il fratello Alex, riproponendo una nuova versione del "team Marquez" dopo quella già vista in passato con Honda I DETTAGLI DELL'ACCORDO Come già anticipato, Marc Marquez ha firmato un contratto di un anno col team Gresini, che scadrà dunque a fine 2024 MARC: "ENTUSIASTA DI QUESTA SFIDA" "Sono entusiasta di questa nuova sfida. Non è stata una decisione facile perché sarà un grande cambiamento sotto tutti gli aspetti. A volte nella vita bisogna uscire dalla propria zona di comfort e mettersi alla prova per continuare a crescere. Per quanto riguarda il cambio di moto, so che dovrò adattare molte cose nel mio stile di guida e non sarà facile. Ma sono convinto che tutto il Team Gresini mi aiuterà molto. Non vedo l’ora di conoscere la squadra e di iniziare a lavorare con tutti loro", le sue prime parole

La fame di vittoria dell'Aprilia Intanto l’Aprilia cresce, si rafforza, a Noale lavorano bene, hanno fame di vittorie. Poi c’è quella frase che risuona nella testa, da quando Gigi Dall’Igna l’ha pronunciata ai microfoni di Sky, nel dopo gara del Giappone. "Il mio lavoro in Ducati è concluso", ha detto il direttore generale di Borgo Panigale, ma questa puntualizzazione che in fondo sottolinea una volta di più il livello raggiunto dalle sue moto, è passata in secondo piano rispetto alla rivelazione su Marquez ("Ha deciso di lasciare la Honda per una Ducati") che ha fatto cadere il castello delle indiscrezioni sulle scelte dello spagnolo. Quella frase offre altri scenari suggestivi: l’ingegnere veneto ritiene concluso un ciclo, cominciato con il suo arrivo in Ducati nel 2014 ed è pronto ad altre sfide, forse solleticato dall’offerta che gli ha fatto la Honda, per sua ammissione, forse perché nel 2027 con il cambio di regolamento si apriranno orizzonti tecnici da esplorare, opportunità da afferrare, nuove sfide da affrontare. E’ un’interpretazione del suo pensiero che lui ha cercato subito di smentire, ma pensare che il mondo della MotoGP resti immobile, che nulla cambierà nei prossimi anni, che i rapporti di forza rimarranno tali ancora a lungo è un’illusione. Lo insegna la storia di questa sport. Prima o poi, forse in più fretta di quanto si creda, gli equilibri muteranno.