Aleix Espargaró cade in avvio della Sprint di Mandalika, travolgendo l'incolpevole Binder. Poi sono arrivate le scuse del pilota dell'Aprilia: "Non potevo fare altro, mi spiace per Brad e per la squadra. Mi si è chiuso lo sterzo. Qui serve partire meglio, oggi è stata un'occasione persa"

Dopo un venerdì da sogno a Mandalika , una partenza complicata ha costretto Aleix Espargaró a rincorrere. Lo spagnolo ha forzato un sorpasso su Binder in avvio della Sprint , finendo per terra e travolgendo il pilota della Ktm. Poi è arrivato anche il ritiro.

"Occasione persa, Ducati impressionanti con Marini, Bez e Martin"

"Chiedo scusa a Binder e tutto il suo team. Su questa pista per superare devi prendere anche delle linee non pulite, mi si è chiuso lo sterzo. Non potevo fare altro. Mi spiace tanto. Ho avuto problemi con la frizione, non sono partito bene: qui è necessario partire meglio. Mi vedo bene sulla gara lunga, anche se la Ducati migliora tanto e sono stati impressionanti Marini e Bez con i loro problemi fisici, senza parlare di Martin. Io comunque mi trovo bene con le gomme e spero di fare bene. E' un'occasione persa, il passo era buono e sono caduto. Mi sono arrabbiato, volevo proseguire ma ho salvato il motore. Si poteva lottare per la vittoria"