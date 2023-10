Bagnaia: "Non pensavo di tornare subito in testa"

Nella conferenza piloti che anticipa il GP Australia, Bagnaia torna sulla gara di Mandalika che lo ha riportato in testa al Mondiale a +18 su Martin: "Non mi aspettavo di tornare subito in testa, quando Martin è caduto mi sono detto di mantenere la calma per provare a vincere. Jorge è forte in accelerazione, ha una buona trazione, ma forse potrebbe migliorare la staccata". Domenica la gara alle 5 in diretta tv sui canali Sky (Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP) e in streaming su NOW GP AUSTRALIA, LA GUIDA TV SU SKY

È di nuovo in testa al campionato. Bagnaia affronta la trasferta australiana con un animo diverso rispetto a quella indonesiana. Sarà un weekend impegnativo, per le insidie proposte dal tracciato di Phillip Island, tra i più probanti del calendario, per il suo disegno e per le incognite del meteo che può portare freddo, vento e pioggia. "Non mi aspettavo di tornare in testa al campionato - racconta il leader della Ducati, ripensando alla domenica appena passata a Mandalika -. Certo, ero terzo dopo tre giri e Martin era sempre al comando, ma quando l’ho visto cadere, allora mi sono detto, 'Calma': stavo gestendo benissimo il posteriore, mi sono avvicinato a Vinales e ho cercato di superarlo". Un momento cruciale della sua stagione.

Bagnaia torna in testa: ora è a +18 su Martin Domenica speciale per Bagnaia in Indonesia: partito dal 13° posto in griglia, Pecco riesce a vincere il GP riportandosi in testa al Mondiale, complice la caduta di Martin (lo spagnolo era solo al comando con tre secondi di vantaggio). Prima della gara Pecco era secondo a -7 da Martin, dopo il traguardo il campione del mondo è tornato in vetta alla classifica a +18 sullo spagnolo. Campionato riaperto, prossimo appuntamento in Australia dal 20 al 22 ottobre. 1) FRANCESCO BAGNAIA (Ducati ufficiale) 346 punti 2) JORGE MARTIN (Ducati Pramac) 328 punti 3) MARCO BEZZECCHI (Ducati Mooney VR46) 283 punti

"Phillip Island tracciato particolare" Ma adesso è tempo di concentrarsi sulla gara da affrontare in Australia dove lui, tra l’altro, non ha ancora vinto (e dove, per trovare un successo targato Ducati, bisogna tornare ai tempi di Stoner). "A Phillip Island è difficile staccare gli altri in gara, l’anno scorso ogni volta che spingevo qualcuno mi si faceva sotto. Qui serve gestire il bene il consumo dello pneumatico posteriore e anche dell’anteriore, soprattutto alla curva 4, problematica. Bisogna controllare il consumo delle gomme per poi spingere negli ultimi giri". Quello australiano è un weekend difficile anche per la variabilità del meteo. La pista si affaccia sull’oceano, vento e pioggia sono una minaccia costante. "Sicuramente è un tracciato particolare, venerdì dovrebbe essere una giornata normale, sabato potrebbero esserci 19 gradi e domenica sarà la tipica domenica di Phillip Island, sono previsti 12 gradi, pioggia e magari vento, davvero impegnativo, sfidante. Ma mi piace questa pista con le sue curve velocissime".

Analisi di Phillip Island: curve con vista oceano Il Motomondiale fa tappa sul circuito di Phillip Island e il nostro Mauro Sanchini ci porta a scoprire i segreti del tracciato australiano, curva dopo curva. La storia del circuito australiano risale agli Anni Venti quando, ancora senza asfalto, si svilupparono le prime gare automobilistiche. La prima corsa motociclistica fu lanciata nel 1931, ma soltanto verso la metà dei Cinquanta fu costruito un tracciato permanente. Molto spettacolare: collocato su un terreno ondulato sul ciglio di una scogliera della Victoria, sull'isola di 'Filippo', a 140 km da Melbourne. Il più vicino al Polo Sud dell'intero campionato con 38 gradi di latitudine.



Il recordman di vittorie a Phillip Island è Valentino Rossi con 8 successi, due nella vecchia 250 e 6 in top class (come Casey Stoner). Il 'Dottore' detiene anche il primato di 15 podi, record assoluto per un tracciato del Mondiale. Il giro record della pista appartiene a Jorge Martin, su Ducati Pramac, stabilito nel 2022: 1'27.767 il tempo del pilota spagnolo.

"Stoner aveva un istinto incredibile" Solo Stoner riusciva ad affrontare le difficoltà di questa Phillip Island con facilità, come ricorda anche Bagnaia: "Stoner aveva un istinto incredibile, faceva la differenza ogni volta che le condizioni non erano al meglio. Mi ricordo una sessione con la pioggia, dopo tre giri aveva già rifilato due secondi a tutti e dopo quaranta minuti di sessione aveva staccato tutti di altri tre secondi sul bagnato. Aveva un talento e un istinto incredibile. Ha potuto dimostrare di essere il più veloce con la Ducati". Gli domandano se il training al Ranch di Rossi aiuta ad affrontare le condizioni più estreme. "E’ più utile per la battaglia in gara che per allenarsi sul bagnato - risponde Pecco -. È un allenamento che aiuta molto ad affrontare la bagarre perché facciamo round moto intensi". Quindi gli chiedono un giudizio su Martin: "Jorge è forte in accelerazione, ha una buona trazione, ma forse potrebbe migliorare la staccata". Curioso: il suo avversario pensa l’esatto opposto di lui. Due stili completamente diversi.