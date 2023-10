Bezzecchi ha chiuso il GP Indonesia al 5° posto, nonostate l'operazione alla clavicola. Un intervento che gli provoca ancora dolore, come ha spiegato nella conferenza del GP Australia: "Lunedì dopo la gara mi sono sentito male, ma sono riuscito a recuperare lavorando con il fisioterapista. Credo che la spalla mi farà un po’ male, ma mi sento già meglio rispetto a Mandalika". Domenica la gara alle 5 in diretta tv sui canali Sky (Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP) e in streaming su NOW

A Mandalika ha corso con una clavicola appena operata. E ha fatto un mezzo miracolo, centrando il podio sabato e il quinto posto la domenica. Bezzecchi non ha però ancora recuperato del tutto la condizione fisica. È ancora dolorante, in fondo sono passati solo pochi giorni dall’ultima gara. "È stato un tour de force, ma tutto è andato bene. Lunedì, dopo il Gran Premio, mi sono sentito male ma sono riuscito a lavorare subito con il fisioterapista. Credo che la spalla mi farà un po’ male, è ancora fresca l’operazione. Non sarò al massimo della condizione fisica, ma comunque mi sento già meglio rispetto all’inizio dello scorso weekend". Bezzecchi continua i trattamenti per alleviare il dolore per cercare di recuperare il più possibile una forma accettabile, ma è consapevole di quanto sia probante per il fisico la pista australiana. "I cambi di direzione qui mettono a dura prova i muscoli, ci sono meno staccate rispetto a Mandalika, ma ci sono anche curve velocissime, impegnative per il fisico. Comunque sto meglio rispetto a una settimana fa".