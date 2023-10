Al termine del GP Indonesia, Bagnaia si è ripreso la testa del Mondiale, con un vantaggio di 18 punti su Martin. Un passo falso che non scoraggia lo spagnolo, come spiega nella conferenza del GP Australia: "Sono veloce in tutte le condizioni, devo solo rilassarmi. Spero di recuperare il distacco da Pecco per arrivare a Valencia con la possibilità di lottare per il titolo". Domenica la gara alle 5 in diretta tv sui canali Sky (Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP) e in streaming su NOW

Martin non ha perso la fiducia, pur essendo tornato nei panni dell’inseguitore dopo avere dominato il Mondiale per un giorno solo. Lo spagnolo è consapevole dei propri mezzi, come appare dalla conferenza che anticipa il GP Australia. La fatale caduta nel Gran Premio di Mandalika è già archiviata: "Domenica scorsa è stata una giornata difficile, la sera avevo la testa piena di pensieri, ma siamo qui concentrati per questa gara". Lo spagnolo sa di poter lottare fino all’ultimo per il titolo. "Sono sempre competitivo, in ogni pista, sono in lotta per la vittoria e non c’è molto da cambiare sulla moto. L’anno scorso in Australia ho fatto il record, ma è comunque una trasferta difficile, infatti nel 2022 ho avuto problemi con le staccate. E qui il meteo può cambiare. È un circuito veloce, dove è difficile staccare il gruppo, ma a questo punto del Mondiale bisogna per forza cercare di fare una gara veloce". Preoccupato per la possibilità di pioggia? "In Giappone sono andato forte sul bagnato", risponde sicuro lo spagnolo.