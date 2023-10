Zarco trionfa per la prima volta in MotoGP in Australia, dopo un Gran Premio che si è deciso all'ultimo giro. Il leader del campionato, Bagnaia, è 2°, seguito da Di Giannantonio, al suo primo podio in top class. Martin chiude 5° dopo un GP dominato fino all'ultimo giro, quando è calato a causa del degrado gomme. La MotoGP torna in pista domenica 22 ottobre alle 4 del mattino per la Sprint Race, LIVE su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Il Gran Premio delle prime volte. L’Australia, come da tradizione, regala una gara spettacolare decisa all’ultimo giro. Dopo 19 podi e 120 gare, Johann Zarco vince il suo primo gran premio in MotoGP, una vittoria arrivata sul finale quando ha recuperato tre secondi sul compagno di squadra Jorge Martin in crisi con la gomma posteriore soft. Tornando alle prima volte, primo podio in MotoGP per Fabio Di Giannantonio autore di una gara fantastica dopo gli ottimo risultati in Giappone e Indonesia. È il modo migliore per Diggia per dimostrare che lui merita la MotoGP, ora che sta cercando un contratto per il 2024.