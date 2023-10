"Sprint cancellata? Mi è andata di c**o": questo il commento colorito di Bezzecchi sulla decisione della Dorna di annullare la Sprint in Australia per maltempo. "Dispiace non aver corso perché è una pista che adoro, ma per la mia condizione fisica è un vantaggio, così posso riposarmi di più". Il pilota del team Mooney VR46 è stato operato alla clavicola destra domenica 8 ottobre, pertanto non ha ancora recuperato la condizione fisica al 100%

LA DECISIONE DI CANCELLARE LA SPRINT