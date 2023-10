Vinales su Aprilia è stato il più veloce nel warm up del GP d'Australia con il tempo di 1:39.036 davanti a Martin e Marc Marquez, 4° Miller, 5° Binder. Difficoltà sulla pista bagnata di Phillip Island per Bezzecchi (15°), Di Giannantonio (17°) e soprattutto Bagnaia, che ha chiuso la sessione 20°. Gara Sprint della top class alle 4 in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW