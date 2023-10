Il pilota Pramac, promesso al team LCR di Cecchinello dal 2024, ha fatto chiarezza sui motivi che l'hanno convinto a rispettare l'accordo rinunciando alla Honda ufficiale: "Ero tentanto ma non mi hanno convinto. Con Lucio sarà un piacere lavorare", ha puntualizzato a Sky Sport il vincitore del GP d'Australia GLI HIGHLIGHTS DEL TRIONFO DI ZARCO

Johann Zarco, reduce dal primo successo della carriera in MotoGP sul circuito di Phillip Island, correrà dal 2024 nel team satellite Honda con Lucio Cecchinello. Un accordo ufficiale già dalla scorsa estate, ma che era stato messo in dubbio dopo la separazione tra Marc Marquez e Honda factory. Per sostituire lo spagnolo, Alberto Puig aveva pensato di 'promuovere' proprio Zarco nel team ufficiale HRC. Una proposta che ha tentato il 33enne francese. Che però, dopo aver ascoltato l'offerta, ha preferito rispettare il contratto messo nero su bianco ad agosto con LCR.

Zarco spiega come è andata con il team ufficiale Honda E' stato lo stesso Zarco a spiegare a Sky Sport la sua decisione, nel giorno dell'annullamento della Sprint Race dell'Australia a causa del forte vento. "Non potevo scartare a priori l’opportunità del team factory - ha ammesso il vincitore del GP Australia 2023 -. Avevo bisogno di pensarci su e Cecchinello ha rispettato questa cosa. Il mio manager, sia in Indonesia che qui in Australia, ha parlato con il team factory: li abbiamo visti esitanti e questo non mi è piaciuto. Così ho preferito rispettare l'impegno con Lucio, piuttosto che guidare una moto factory in un team con un progetto di cui non sono convinto al 100%".

"Cecchinello persona seria, bello lavorare insieme" Zarco ha poi avuto parole al miele per Cecchinello: "Lucio è una bella persona, lavora con tanta serietà ed è corretto - ha concluso -. E’ da anni che gestisce un team satellite, lavorare insieme sarà una grande opportunità. Anche per lui, visto che sono un pilota molto competitivo, mi sto giocando il 5° posto nel campionato e posso essere importante per lo sviluppo di Honda".