Superare il momento, archiviare in fretta le due gare precedenti, la caduta in Indonesia e l’errore in Australia , dove la scelta sbagliata della gomma posteriore gli è costata la vittoria. Martin è pronto a rilanciarsi nel duello per il titolo con Bagnaia, provando a recuperare lo svantaggio di 27 punti su Pecco . Jorge lo ha fatto chiaramente capire nella conferenza stampa del giovedì che precede il nuovo impegno in Thailandia. " Le ultime settimane sono state difficili e dolorose , una volta la caduta, una volta la scelta sbagliata della gomma, ma sono sempre stato veloce e questo mi tiene vivo perché la velocità c‘è. L’anno scorso è andata bene in Thailandia e quest’anno spero di essere ancora più veloce con la nuova moto . La mentalità è sempre la stessa, andare all’attacco e vincere entrambe le gare del weekend".

"Voglio dare il 100% fino alla fine"

Parole chiare, il temperamento di Martin è cosa nota, ma il ricordo della disavventura dell’ultima gara a Phillip Island è ancora fresco. "In Australia pensavo di aver fatto la scelta giusta, ma gli ultimi quattro giri in gara sono stati un incubo, ci ho messo tutta la mia capacità per non cadere, è stato complicato, ma è andata così. Adesso guardiamo avanti". Jorge non molla mai, talvolta sembra però mancare della freddezza necessaria. Gli chiedono se affronterà i prossimi impegni con un po’ più di cautela mostrandogli una foto da lui postata sui social: lo spagnolo sotto la scritta di un murales "No risk, No story" (non c’è storia senza rischio). Ecco come ha risposto: "La foto rispecchia la mia mentalità, il mio stile di guida, ma certo non voglio rischiare troppo". Le Ducati hanno buone possibilità di lottare per la vittoria sul Chang International Circuit, dove nel 2022 Jorge scattò dalla prima fila. "L’anno scorso le Ducati erano nei primi tre posti in griglia, quindi mi aspetto una battaglia ravvicinata. In gara saremo tutti vicini". E per quanto riguarda la rivalità con Bagnaia: "Io e Pecco abbiamo un ottimo rapporto, non c’è ragione per non parlare tra di noi, ci rispettiamo molto, dopodiché in pista ciascuno pensa a vincere. Nell'intervista rilasciata a Sky Sport ha poi aggiunto: "Quando sei così vicino alla vetta, ti chiedi se avrai mai un’altra possibilità di vincere il Mondiale, quindi non voglio lasciarmi scappare questa occasione. Voglio dare il 100% fino alla fine".