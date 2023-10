Le parole dei due piloti del team Mooney VR46, rispettivamente 5° e 6° nel venerdì di pre-qualifiche in Thailandia. Marini: "Sarà importante la prima fila, qui può fare la differenza". Bezzecchi: "Mi sento bene sulla moto, l'obiettivo di giornata era entrare in top 10 e l'ho raggiunto"

Buon venerdì per i piloti del Mooney VR46 , che stanno recuperando dai problemi fisici (entrambi sono reduci dalla frattura della clavicola) e hanno chiuso rispettivamente quinto (Luca Marini) e sesto (Marco Bezzecchi) le pre-qualifiche del GP Thailandia . Un inizio confortante in vista del prosieguo del weekend.

Bez: "Obiettivo top 10 raggiunto"

Bezzecchi, così come Bagnaia, ha visto il suo giro finale cancellato per via della bandiera gialla causata dalla caduta di Martin, ma è comunque soddisfatto del sesto tempo in classifica: "L'obiettivo era entrare nei primi 10 e fortunatamente è bastato il primo time attack - ha spiegato a Sky -. Mi hanno tolto il giro alla fine, ma l'importante è averlo fatto e sapere di poterlo fare. Mi sento bene con la moto, abbiamo fatto dei miglioramenti". Infine sulle sue condizioni fisiche dopo l'operazione alla clavicola pre-Indonesia: "Sto meglio, ho tolto i punti e la pelle mi tira meno. Anche se qua si stacca forte e non è facile, ho ancora un po' di dolore. Sto cercando di gestirmi".