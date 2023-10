È un mercato piloti in fermento in questo finale di stagione. Con l'annuncio di Marc Marquez in Gresini per la stagione 2024, Di Giannantonio si ritrova senza moto. Sono molti i rumors che lo vedono in Aprilia al posto di Oliveira. A tal proposito si è espresso anche Massimo Rivola, blindando il portoghese del team RNF: "Sono convinto che lui sia uno dei nostri quattro piloti non solo del prossimo anno, ma anche in futuro"

