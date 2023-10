Super venerdì per l'Aprilia a Buriram: secondo tempo per Vinales e terzo Espargaró nelle pre-qualifiche del GP di Thailandia. "Con uno step in più, avremo una bella opportunità per lottare con le Ducati e i migliori", le parole di Maverick. "Sono molto sorpreso - ammette Aleix - non mi aspettavo di essere là davanti. I rumors di mercato? Se si parla di noi è positivo, vuol dire che stiamo facendo bene"

Venerdì da incorniciare per l'Aprilia in Thailandia: la casa di Noale chiude le pre-qualifiche con il secondo tempo di Maverick Vinales (1:29.924) e il terzo di Aleix Espargaró (1:29.986), vicinissimi a quello di Jorge Martin (1:29.826), il più veloce a Buriram. "C'è ancora da migliorare - spiega Vinales a Sky - ma dopo Phillip Island abbiamo fatto dei passi in avanti su una pista che - teoricamente - non è favorevole alla nostra moto. Quando riesci a fare il tempo con la prima gomma, significa che sei messo abbastanza bene. Aprilia da podio? Il venerdì andiamo spesso forte, dobbiamo stare calmi... Stiamo lavorando tanto anche sulla fase neutra, per migliorare le difficoltà con il sotto-sterzo. Se ci riusciremo, avremo sicuramente una bella opportunità per lottare con le Ducati e i migliori". Sulla scelta della gomma: "Per la Sprint opteremo per una media-media, ma per la gara lunga ho ancora dei dubbi, soprattutto su quella davanti. In mattinata con la hard mi sono trovato molto bene e anche nel pomeriggio facevo tantissima differenza con i freni al primo run. Diciamo che all'80 per cento userò la dura".