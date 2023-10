A proposito di Marquez, arrivano dichiarazioni importanti da parte di Alberto Puig, team manager HRC: "Nessuna opposizione da parte di Honda per far provare la Ducati a Marc nei test di Valencia". Confermato quindi il via libera all'8 volte iridato in vista di martedì 28 novembre: nei test ufficiali (diretta su Sky e NOW) successivi all'ultimo GP del 2023, lo spagnolo esordirà in sella alla Desmosedici. "E' solo un giorno, ma è quello che servirà per passare l'inverno con buone sensazioni", ha aggiunto a Sky il direttore sportivo del team Gresini, Michele Masini