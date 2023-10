MotoGP già in pista in Thailandia per il quart'ultimo Gran Premio del 2023: a Buriram riprende la corsa al titolo tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin, con il torinese a +27 dopo l'Australia. Il GP della top class è in programma domenica alle 9, preceduto dalle gare di Moto3 (alle 6) e Moto2 (alle 7.15). Sabato le qualifiche MotoGP alle 5.50 e la Sprint Race alle 10. Tutto in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

La MotoGP è di nuovo in pista per un altro weekend imperdibile sui canali Sky (Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP) e in streaming su NOW, con il quartultimo appuntamento della stagione. Fino a domenica 29 ottobre si corre il GP della Thailandia sul circuito di Buriram, dove andrà in scena un altro capitolo dell'entusiasmante lotta per il titolo 2023 tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin. In Australia il torinese ha incrementato il vantaggio sul rivale, portandolo a 27 punti. Ma lo spagnolo vorrà rifarsi dopo la caduta dell'Indonesia e il quinto posto a Phillip Island per via dell'errore nella scelta della gomma al posteriore.