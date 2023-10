Per Gas Gas è la 18^ vittoria in Moto3 (4^ quest'anno). Primo podio per Furusato, 5° giapponese dopo Sasaki, Ogura, Suzuki, Toba. Primissimo podio anche per Veijer, 2° olandese dopo Bo Bensneyder, 3° in Gran Bretagna e Malesia nel 2016 (dati a cura di Michele Merlino).