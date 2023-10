Una gara spettacolare per un mondiale spettacolare

Il GP della Thailandia, vinto da Martin su Bagnaia e Binder, rappresenta il miglior spot di questo entusiasmante mondiale MotoGP. Sorpassi, staccate, cuore e determinazione: si è visto di tutto nei 26 giri di Buriram, con i due piloti in corsa per il titolo assoluti protagonisti. Jorge e Pecco sono separati da 13 punti quando mancano tre gare. Malesia, Qatar e Valencia: ci aspetta un finale spettacolare, come la gara a cui abbiamo appena assistito...

