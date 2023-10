Rimangono solo tre Gran Premi per decidere il vincitore del mondiale di MotoGP. Con la vittoria della gara e della Sprint Race in Thailandia, Martin si è portato a -13 dal leader Bagnaia. Il Motomondiale torna dal 10 al 12 novembre in Malesia. Ecco il programma del rush finale, per non perdersi nessun momento della lotta per il titolo su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

