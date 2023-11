Negli ultimi tre Gran Premi il pilota del team Mooney VR46 ha lottato contro il dolore, in seguito all'operazione alla clavicola destra subita domenica 8 ottobre. Bezzecchi ha stretto i denti ed è riuscito a mantenere la seconda posizione in classifica, a 79 punti di distanza dal leader Bagnaia. Aritmeticamente è ancora in corsa per il Mondiale, ma il suo vero obiettivo è tornare in piena firma per il prossimo GP in Malesia (dal 10 al 12 novembre, tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW)

