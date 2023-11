Alex Rins non ci sarà in Malesia (10-12 novembre) e in Qatar (17-19 novembre): lo spagnolo è costretto a un nuovo forfait dopo la seconda operazione alla gamba destra infortunata nell'incidente del Mugello. Al suo posto Honda LCR ha richiamato Iker Lecuona, che aveva già corso nel team di Cecchinello a Silverstone, in Austria e a Barcellona. Anche per i prossimi due GP, dunque, niente griglia al completo con i piloti titolari del Mondiale 2023

