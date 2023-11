Dal box Aspar condiviso, ai titoli mondiali vinti (Pecco in Moto2, Jorge in Moto3) nello stesso giorno, nella stessa pista, 5 anni fa: i destini di Bagnaia e Martin si incroceranno ancora una volta. Entrambi in Malesia si contenderanno il titolo mondiale in MotoGP, in un fine settimana decisivo. Solo tre Gran Premi alla fine, il rush finale è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

I destini di Jorge Martin e Pecco Bagnaia, quasi fosse uno scherzo del destino, continuano a incrociarsi. I due piloti sono chiamati a una sfida per conquistare il titolo mondiale in MotoGP. Proprio loro che per due anni, nel 2015 e nel 2016, hanno condiviso il box del team Aspar correndo su una Mahindra. Per entrambi quell’esperienza è stata fondamentale perché con una moto tecnicamente inferiore hanno dovuto lottare più degli altri per competere con gli avversari. Un biennio formativo che ha rilanciato le loro carriere, tanto che entrambi due anni dopo hanno conquistato il titolo mondiale, Bagnaia in Moto2 con il team Sky VR46 e Martin in Moto3 nel team Gresini. Il fatto singolare è che Pecco e Jorge conquistarono il Mondiale nello stesso giorno sulla stessa pista, quella di Sepang esattamente cinque anni fa. Ora i due si ritroveranno in Malesia per un fine settimana decisivo, come lo sono le ultime gare della stagione. Bagnaia si presenta con un vantaggio di 13 punti, Martin con uno stato di forma migliore almeno fino ad oggi, almeno fino alla prossima sfida incrociata tra due destini spesso sovrapposti uno sull’altro.