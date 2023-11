Le parole del pilota Mooney VR46 alla vigilia del GP Malesia, un weekend che il Bez affronterà ancora con qualche acciacco fisico: "Sto meglio, la pausa mi è servita, ma non sono ancora al 100%. Dovrò soffrire". Poi scherza sull'infortunio: "Per un po' di tempo non voglio vedere il Ranch..."

Glielo ripetono da un po’, il ritornello del terzo incomodo che potrebbe ancora scombinare i sogni di Bagnaia e Martin. Marco Bezzecchi evita però con cura la trappola linguistica che nella conferenza stampa del giovedì pre gara gli pongono ancora una volta di fronte. Il pilota della VR46 è terzo in classifica, sul piano aritmetico quindi ancora in lizza per il titolo. Ma si tratta più di una suggestione che di una concreta possibilità, almeno a sentire il diretto interessato. "Lottare per titolo è ancora possibile, ma molto difficile, Bagnaia e Martin sono molto veloci e io non sono ancora al top. Comunque darò il massimo fino alla fine", conclude rivolgendo un sorriso malandrino ai diretti interessati. Marco non ha ancora recuperato del tutto la condizione fisica dopo l’infortunio in allenamento al Ranch di Rossi, a inizio ottobre. "Dopo la Thailandia ho cercato di recuperare la spalla, allenandomi a casa. Adesso mi sento meglio, le mie condizioni mi sorprendono in positivo. Ma non voglio vedere il ranch per un po’ di tempo...".

"La pausa mi ha fatto bene ma ci sarà ancora da soffrire"

Le ultime gare sono state un calvario, tre gare in tre settimane, una sofferenza prolungata. "Un terzetto di gare intenso per le mie condizioni, ma adesso sto meglio anche se non sono ancora al cento per cento. La pausa mi ha fatto bene ma ci sarà ancora da soffrire. Ho evitato di usare la moto dopo la Thailandia per non sforzare la spalla. La MotoGP è molto stressante sul piano fisico e volevo arrivare qui in condizioni migliori, perché non appena metto la spalla sotto sforzo, collo e schiena mi creano problemi, ma almeno ho recuperato parzialmente la funzionalità".