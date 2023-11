A Sepang c'è fermento per la decisione di Honda sul sostituto di Marc Marquez: "Io sono la prima scelta in caso puntassero a un progetto biennale? Sono contento...", dice Luca Marini a Sky Sport abbozzando un sorriso. E a chi gli ricorda della tuta del team ufficiale Repsol indossata da bambino per il fratello Valentino Rossi risponde: "Ce l'ho ancora in garage!"

Luca Marini è un forte candidato al posto lasciato vacante nel team ufficiale Honda da Marc Marquez. In queste ore la casa giapponese dovrà decidere se optare per un pilota 'di transizione' a cui far firmare un contratto di un anno (e in questo caso il prescelto sarebbe Fabio Di Giannantonio), oppure puntare su un progetto biennale. Se dovesse arrivare il nulla osta dal Giappone per un accordo di due anni, a quel punto Hrc andrebbe proprio su Marini. "Sono contento che Honda mi voglia, ma adesso pensiamo a fare bene nella gara qui in Malesia", ha tagliato corto il pilota del Mooney VR46 dopo il 9° posto nella Sprint Race di Sepang, non nascondendo però un ampio sorriso che forse dice più di tante parole.