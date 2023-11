Dopo 70 giorni dalla sua ultima pole a Barcellona, Bagnaia torna in pole a Sepang con il nuovo record della pista (1:57.491). In prima fila anche Martin (2°) e Bastianini (3°). Bene i piloti Mooney: 5° Marini, 6° Bezzecchi. In totale ci sono 6 Ducati nelle prime 6 posizioni. Ecco la griglia di partenza del GP Malesia, valida sia per la Sprint di oggi alle 8 sia per la gara "lunga" di domani (sempre alle 8). Tutto in diretta su Sky (Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP) e NOW

