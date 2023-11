Pedro Acosta campione del mondo in Moto2 con un futuro brillante in MotoGP. Mattia Pasini: "Non è scontato fare quello che ha fatto, senza l'infortunio probabilmente avrebbe tre titoli consecutivi. Sarà uno che darà filo da torcere anche il prossimo anno". Max Biaggi: "Ha sempre dimostrato di avere qualcosa in più, ha un talento incredibile". Guarda il video

MOTOGP, GP MALESIA LIVE - ACOSTA CAMPIONE: LA FESTA. VIDEO