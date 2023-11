Domenica Bagnaia ha il primo match point in Qatar per confermarsi campione del mondo. Tuttavia sia Pecco sia il suo rivale Martin non sono mai riusciti a vincere a Lusail, dove tra l'altro sono stati protagonisti insieme di un incidente nell'ultima gara disputata qui: "Ho avuto paura di morire", dichiarò lo spagnolo dopo essere stato travolto. La MotoGP torna in pista in Qatar dal 17 al 19 novembre in diretta sui canali Sky (Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP) e in streaming su NOW BAGNAIA CAMPIONE IN QATAR SE...

La generazione attuale di piloti MotoGP, i cui numeri sono in crescita, si deve confrontare con i grandi del passato ed a Lusail, tracciato in cui il "mostro" Marc Marquez ha vinto solo una volta, questo divario è più che mai emblematico, scorrendo la graduatoria dei vincitori. A Lusail si corre dal 2004, quindi i nomi appartengono al passato recente: non dobbiamo scomodare i vari Agostini, Doohan, Hailwood, eccetera. I primi due della lista sono Valentino Rossi e Casey Stoner, gli unici con 4 vittorie qui: Vale prevale per podi, che sono ben 10. Dietro a loro c’è Jorge Lorenzo a 3 successi, e, a quota 2 un altro pilota ritiratosi di recente, Andrea Dovizioso, affiancato da Maverick Vinales, l’unico in attività con 2 vittorie a Lusail, nel 2017 e 2021. E non sono molti, nel campo partenti attuale, a vantare un successo qui. Oltre ai succitati Marquez e Vinales, ci sono Quartararo (Doha 2021) ed Enea Bastianini (2022).

Il bilancio di Bagnaia in Qatar: un solo podio Bagnaia e Martin, i due contendenti al titolo 2023, non sono mai riusciti a vincere a Lusail in MotoGP. Pecco ha conquistato un podio in 4 gare in MotoGP: il 3° posto dalla pole nel 2021, era la sua prima pole in MotoGP. L’anno scorso perse l’anteriore cercando di passare Martin e lo travolse. Nel 2018 ottenne qui la sua prima vittoria in Moto2, dal 3° posto in griglia. A podio in Qatar anche nel 2016, quando chiuse 3° in Moto3.

Jorge come Pecco, un solo podio in Qatar Jorge Martin ha debuttato in MotoGP nel 2021, quindi ha disputato solo tre gare in top class in Qatar. Nella prima gara del 2021 scatto 14° in griglia e chiuse 15° in gara. Nella seconda gara si corse a Doha, dove registrò la sua prima pole e il suo primo podio in MotoGP, chiudendo al 3° posto. Nel 2022 fu di nuovo in pole, ma fu travolto da Bagnaia in gara. Dopo quell’incidente Martin dichiarò: "Per la prima volta ho avuto paura di morire, perché mi sono trovato sulla ghiaia a gran velocità tra due moto. Penso di aver toccato la moto di Pecco con la mia mano ed è per questo che avverto dolore".

La prima volta del Qatar a novembre Per la prima volta il GP di Lusail si svolge a novembre: le prime due edizioni furono il 2 ottobre 2004 e 1° ottobre 2005, quindi si passò a marzo, in apertura di stagione. Dal prossimo anno, Lusail tornerà ad essere il GP d’apertura, il 10 marzo, quindi trascorreranno solamente 112 giorni tra i due appuntamenti. Non è ovviamente un record: nel 2021, con l’emergenza pandemia ancora in atto, si corse qui in settimane successive il 28 marzo e 4 aprile.

La superiorità della Yamaha a Lusail Con la Yamaha in grave difficoltà tecnica quest’anno, è il momento per gli avversari di pareggiare il conto, sì, ma un conto che denota la superiorità del marchio giapponese in questo tracciato: hanno vinto qui infatti in 10 occasioni, una in più dei rivali, solo due, che hanno trionfato qui (la Ducati, 6 volte e la Honda, 3). Il conto è già pari, questa volta un pari vero, non "uno contro il resto del mondo" per podi: 20 per la Yamaha e 20 per la Honda, a seguire la Ducati a 16. Questo "triumvirato" vede una sola eccezione in 19 GP corsi a Lusail: l’unico podio non siglato da questi tre team è il secondo posto di Brad Binder su KTM l’anno scorso.

Bagnaia allunga a +14 su Martin: la classifica Bagnaia chiude la gara di Sepang al 3° posto, proprio davanti a Martin (4° al traguardo). In questo modo Pecco si allontana di altri tre punti dallo spagnolo, distante adesso 14 punti in classifica. Il distacco prima del GP Malesia era di 13 punti, situazione praticamente invariata quando mancano due gare al termine della stagione (più due Sprint): Bagnaia può diventare campione del mondo domenica prossima in Qatar. Zarco supera Aleix Espargaró, il francese ora è 5° HIGHLIGHTS GARA - BAGNAIA CAMPIONE IN QATAR SE... 1) FRANCESCO BAGNAIA (Ducati ufficiale) 412 punti 2) JORGE MARTIN (Ducati Pramac) 398 punti 3) MARCO BEZZECCHI (Ducati Mooney VR46) 323 punti

Moto2 e Moto3, le curiosità verso il Qatar L’anno scorso Celestino Vietti ha registrato il “break” per l’Italia in Moto2: a Lusail ora contiamo 4 vittorie contro le 3 dei piloti spagnoli, che non vincono qui dal 2014 (Tito Rabat). Vantaggio anche per podi: 11 per l’Italia, 9 per la Spagna.

ha registrato il “break” per l’Italia in Moto2: a Lusail ora contiamo 4 vittorie contro le 3 dei piloti spagnoli, che non vincono qui dal 2014 (Tito Rabat). Vantaggio anche per podi: 11 per l’Italia, 9 per la Spagna. L’unico pilota con 2 vittorie a Lusail in Moto2 è Sam Lowes , che trionfò in entrambe le gare del 2021.

, che trionfò in entrambe le gare del 2021. Oltre al successo di Vietti, le altre nostre 3 vittorie in Moto2 qui furono una tripletta 2017-2019 di Morbidelli, Bagnaia e Baldassarri .

. La Spagna resterà la nazione plurivittoriosa a Lusail almeno per 5 anni: contano 7 vittorie qui, le ultime nel 2021 con Acosta e Masià, mentre i nostri sono fermi a 2: Antonelli nel 2016 e Migno l’anno scorso. Nessun’altra nazione ha vinto più di una volta in Qatar