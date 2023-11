I due rivali per il titolo Mondiale, Pecco Bagnaia e Jorge Martin, parlano dalle 12 in conferenza stampa alla vigilia del weekend di Lusail, penultimo appuntamento della stagione. L'italiano potrebbe già confermarsi campione domenica, ma per farlo deve guadagnare 23 punti sullo spagnolo. Il GP Qatar è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e NOW

