Chiuso il discorso titolo, Acosta è aritmeticamente già campione, fari puntati su Fermin Aldeguer. Lo spagnolo di Boscoscuro è il pilota del giorno, per le voci insistenti che lo vedono proiettato in Motogp al posto di Luca Marini nel team Vr46. E per il crescendo di prestazioni in questo finale di stagione. Due vittorie consecutive lo mettono al centro dei riflettori, tanto da gettare un po’ d’ombra sull’impresa di Acosta che nella prima giornata di prove in Qatar s’è fermato all’ottavo posto.

Forse un momento di comprensibile rilassamento, dopo una stagione corsa ad altissimo livello. Aldeguer ha invece confermato di meritarsi il consenso generale, mettendosi davanti a tutti, segnando anche il nuovo record del circuito. Alle sue spalle Aron Canet, quarto nel mondiale, un talento a corrente alternata, atteso a un nuovo esame nella prossima stagione, dove potrebbe ritagliarsi un ruolo di primo piano, grazie all’assenza dei suoi connazionali proiettati nella massima categoria.

Ruolo che spetterebbe di diritto a Tony Arbolino, dovesse restare in Moto 2 (al momento non sembrano esserci grandi possibilità di concretizzare un passaggio che in curo suo ha accarezzato). Il pilota di Garbagnate Milanese, a lungo contendente al titolo, ha dato cenni di risveglio, a tratti, nel corso del secondo turno di prove, fermandosi però in decima posizione. Primo di una piccola pattuglia di italiani classificatosi in top 14, con Celestino Vietti tredicesimo e Dennis Foggia quattordicesimo, Per qualifiche e gara, un pilota tenere d’occhio è senza dubbio Sam Lowes, partito bene, col terzo tempo, su un circuito dove ha firmato alcune delle sue migliori gare.