Dopo il GP della Malesia, il leader della classifica Bagnaia al momento ha 14 punti di vantaggio su Martin, quando mancano due gare più due Sprint al termine della stagione (GP Qatar e GP Valencia). Questo significa che ci sono ancora 74 punti in palio, pertanto Pecco non potrà aritmeticamente vincere il titolo oggi dopo la Sprint. Potrà invece confermarsi campione domenica dopo la gara "lunga", guadagnando almeno altri 23 punti su Martin in questo weekend