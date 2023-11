Lo spagnolo vince la Sprint e dimezza lo svantaggio su Bagnaia. Tra i momenti chiave il suo sorpasso proprio su Pecco al secondo giro: "Eravamo vicini, in una curva complicata e sono entrato: non mi piacciono i contatti ma è andata così". Sulle gomme: "Venerdì qualcosa non andava, per fortuna oggi abbiamo sistemato". La gara in programma domenica alle 18 su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS SPRINT RACE