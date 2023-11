Ha dovuto aspettare venti gare Daniel Holgado per prendersi la prima pole position dell’anno (la seconda in Moto3). Per lo spagnolo che s’è trovato a rincorrere dopo aver dominato per metà campionato, forse arriva un po’ tardi, ma gli resta la chance di tornare protagonista, e forse di restare attaccato al treno per il titolo (se Masia non dovesse vincerlo domenica). “ Devo ringraziare il mio compagno di squadra ”, ha ammesso il pilota della Ktm che in qualifica ha sfruttato la scia di Filippo Farioli, messosi diligentemente al servizio di Daniel.

Fosse andata diversamente per il pilota di Bergamo, avesse fatto un tempo migliore dell’undicesimo registrato alla fine, domenica dovrà comunque partire dall’ultima fila, per aver ostacolato Masia, nelle prove di venerdì (motivo per cui dovrà scontare anche un long lap). Il leader del mondiale non ha brillato. A un passo dal match ball per chiudere il mondiale s’è piazzato decimo, sei posizioni staccato dal suo avversario principale, Ayumu Sasaki finito in seconda fila col quarto tempo, dietro a Ortolà. Nel finale, tra i due contendenti si sono pure infilati Veijer, alle spalle del giapponese, e Romano Fenati con un giro in solitaria, alla sua maniera, a tempo ormai scaduto, che gli vale la sesta posizione in griglia. In solitaria s’è pure messo in luce Deniz Oncu, in gran forma, due volte davanti senza bisogno di farsi tirare.