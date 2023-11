GP Qatar, oggi si parte: Libere dalle 13.45 su Sky

MotoGP no stop. Dopo le emozioni del GP Malesia, con il ritorno al successo di Enea Bastianini, i piloti si trasferiscono in Qatar. Mancano soltanto due gare più due Sprint al termine di una stagione esaltante. A Lusail Bagnaia ha il primo match point per confermarsi campione. Pecco non potrà vincere il Mondiale sabato 18 novembre dopo la Sprint, ma potrà invece riuscirci teoricamente dopo la gara "lunga" in programma domenica 19 novembre. Per questo è importante appuntare per bene gli orari italiani di questo weekend. Giovedì 16 novembre si parte con la conferenza stampa dei piloti alle 12. Venerdì 17 novembre prima sessione di prove libere alle 13:45, pre-qualifiche alle 18. Sabato 18 novembre seconda sessione di prove libere alle 13, seguita dalle qualifiche alle 13:40 e soprattutto dalla Sprint alle 18. Gran finale domenica 19 novembre con le gare delle tre classi e il primo match point mondiale per Bagnaia: Moto3 alle 15, Moto2 alle 16:15, MotoGP alle 18. Tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e NOW.