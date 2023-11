Fabio Di Giannantonio, nonostante un futuro ancora incerto, trova la sua prima vittoria in MotoGP: 10 e lode per lui. Sorride anche Bagnaia, secondo, ma con 21 punti di vantaggio su Martin dopo Lusail. Gara da 9, ma che rischio nel finale... Chiude un podio tutto azzurro Luca Marini, competente, tecnico e razionale: voto 9 anche per lui. Martin, invece, questa volta è ingiudicabile. Di seguito le pagelle a cura di Paolo Beltramo

