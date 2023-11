Le lacrime di felicità, la speranza di trovare una sistemazione per il 2024. Fabio Di Giannantonio non ha mai perso il suo sorriso solare, ha pianto dopo la vittoria di Doha, ha ritrovato il suo solito buon umore quando ha scoperto di avere una chance per l’anno prossimo. "E stato tutto bellissimo, ho provato sensazioni meravigliose, anche attorno. Mi hanno fatto i complimenti anche i calciatori della Nazionale. E avrò rivisto la gara dalle 20 alle 25 volte ". La prima cosa che fatto il pilota di Gresini è stato condividere la sua gioia con la famiglia: " Ho versato un sacco di lacrime con mio papà , era il nostro sogno fin da bambino e ho ripensato a tutti momenti passati con i miei genitori, gli esordi, le prime volte che mi sono goduto la mia mini moto. Inizi a divertirti e poi d’un tratto vinci in MotoGP… Incredibile, no?”.

Sul futuro e l'ipotesi Mooney VR46

Il discorso vira inevitabilmente sul 2024, dal momento che il team Gresini non gli ha rinnovato il contratto per fare spazio a Marquez. Paolo Ciabatti, direttore sportivo della Ducati, ha detto che "è assurdo che un pilota come lui si trovi senza una moto". Diggia risponde così: "Sono orgoglioso delle parole di Ciabatti, è stato molto buono con me". Ma non tutto è perduto: "Sono venuto a Valencia con una casco e una tuta per i test di martedì; c’è una bella chance per le prove dopo la gara e anche per la griglia dell’anno prossimo". Il riferimento sembra essere il team VR46, che un posto libero per la prossima stagione ce l'ha dal momento che Luca Marini salirà sulla Honda ufficiale al posto di Marquez (’annuncio è questione di ore). "Sembra che quella moto sia l’unica disponibile, Il team VR46 è fantastico. E correre per loro sarebbe per me un’opportunità d’imparare molto".