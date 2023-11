Salgono le quotazioni di Di Giannantonio per rimpiazzare Marini nel team Mooney, dopo un incontro avvenuto giovedì 23 novembre a Valencia tra il manager di Diggia e la VR46. Vincendo in Qatar, il pilota romano ha dimostrato ancora una volta di meritare una sella in MotoGP. Ma c'è un altro fattore che potrebbe rivelarsi decisivo: Boscoscuro, proprietario del team Speed Up, non vuole 'liberare' Aldeguer. E anche il talento spagnolo sembra essersi convinto ad aspettare un anno prima del grande salto in top class...

Fabio Di Giannantonio nel team Mooney VR46 al posto di Marini? L'ipotesi è sempre più concreta. Come anticipato da Sky Sport già nella domenica del Qatar, dove il pilota romano ha vinto la sua prima gara in MotoGP, l'operazione sarebbe potuta andare in porto soltanto al verificarsi di alcune situazioni a lui favorevoli. E questi tasselli sembrerebbero andare sempre più in questa direzione.

Boscoscuro non 'libera' Aldeguer

In primis Luca Boscoscuro, che non vuole lasciar partire a questo punto della stagione Fermín Aldeguer, pilota inizialmente individuato dal management della VR46 per rimpiazzare Marini: per il proprietario del team Speed Up trovare un sostituto adesso sarebbe troppo complicato. Senza contare che per il 2025 il talento spagnolo potrebbe ricevere offerte da più team. Anche per questo Aldeguer, reduce da tre successi consecutivi in Moto2, sembrerebbe essersi convinto di aspettare un altro anno prima del grande salto in top class.