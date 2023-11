Massimo dei voti per il vincitore, 9 a Binder e Marquez, 7 a Bagnaia, che nella gara lunga dovrà difendere i 14 punti di vantaggio sul rivale Martin per confermarsi campione del mondo per il secondo anno di fila (gara in diretta alle 15 su Sky e NOW). Le pagelle della Sprint di Valencia a cura di Paolo Beltramo

