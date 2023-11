F1, MotoGP e Coppa Davis: è tutto LIVE su Sky!

Domenica di sport pazzesca sui canali Sky e in streaming su NOW. Si parte alle 14 con il GP di Abu Dhabi di Formula 1, con il duello Verstappen-Leclerc. Alle 15 a Valencia si assegna il titolo della MotoGP: a giocarselo fino all'ultima curva Bagnaia e Martin. Alle 16 a Malaga si assegna la Coppa Davis, con la finale Italia-Australia. Tutto da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, con la possibilità anche dello split screen per seguire due eventi contemporaneamente

Una domenica bestiale! E' quella che attende gli appassionati sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW. Formula 1, MotoGP e la Coppa Davis: un pomeriggio ad alta tensione, da vivere in pieno grazie alla funzione split screen (tasto verde del telecomando) e a SkyGo.

Ore 14: GP di Abu Dhabi di Formula 1 La grande domenica del motorsport su Sky vi porta anche ad Abu Dahbi, dove si corre l’ultimo GP della stagione. In pole ancora una volta Verstappen (a quota 32 come Mansell nella classifica all-time), ma in prima fila c’è ancora una volta un brillante Leclerc alla guida di una Ferrari in netta crescita. Per la Rossa lotta fino all’ultimo giro con la Mercedes per il secondo posto nella Classifica Costruttori. Il via alle 14 sul tracciato di Yas Marina e tutto, ancora una volta, sarà live su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K (canale 213) e in streaming su NOW.

Il programma del GP di Abu Dhabi LIVE su Sky Ore 10.10: F2 – Formula Race

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 14: F1 gara

Ore 16: Paddock Live

Ore 16.30: Debriefing

Ore 19: Race Anatomy

Ore 15: GP Valencia di MotoGP Il Mondiale della classe regina si decide all'ultimissimo round di Valencia: dopo la vittoria nella Sprint, Jorge Martin ha accorciato nuovamente le distanze su Pecco Bagnaia, ora distante 14 punti. L'italiano potrà chiudere 5°, indipendentemente dal risultato dello spagnolo, per difendere il titolo vinto dodici mesi fa. Pecco però scatta dalla seconda posizione e avrà il piccolo vantaggio di poter 'marcare' l'avversario (Martin parte 6°). Si parte alle 15: il GP di Valencia è LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e NOW.

Il programma del GP di Valencia LIVE su Sky Ore 10.35: warm up MotoGP

Ore 11: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 11.30: Paddock Live

Ore 12: gara Moto3

Ore 13: Paddock Live

Ore 13.15: gara Moto2

Ore 14.15: Paddock Live

Ore 14.30: Grid

Ore 15: gara MotoGP

Ore 16: Zona Rossa

Ore 17.30: Race Anatomy MotoGP

Martin vince la Sprint Race di Valencia e annulla il primo match point del weekend per Bagnaia, rinviando tutto alla 'gara' lunga di domenica delle 15 (LIVE su Sky e NOW): Jorge ha rosicchiato 7 punti a Pecco, ora a +14 sul rivale. Al torinese basterebbe arrivare nelle prime cinque posizioni, a prescindere da un eventuale vittoria dello spagnolo, per confermarsi campione. Ecco tutte le combinazioni HIGHLIGHTS SPRINT VALENCIA - CLASSIFICA PILOTI BAGNAIA A +14 SU MARTIN Martin vince la Sprint Race di Valencia e rosicchia 7 punti a Bagnaia. Pecco, che partiva da 21 punti di vantaggio, vede ridursi il gap a +14. Primo match point del weekend annullato e tutto rinviato alla gara finale di domenica 26 novembre, LIVE alle 15 su Sky e NOW, per decretare il vincitore del Mondiale 2023 COSA SERVE A BAGNAIA PER CONFERMARSI CAMPIONE Partiamo dalla prima combinazione, col miglior risultato possibile per Martin (la vittoria): in caso di nuovo trionfo di Jorge, a Pecco basterebbe arrivare nelle prime cinque posizioni al traguardo IL CASO DI ARRIVO A PARI PUNTI Con la vittoria di Martin e il 5° posto di Bagnaia i due finirebbero a pari punti, ma Pecco sarebbe campione per il maggior numero di vittorie collezionate nelle gare lunghe in tutta la stagione (le Sprint non si contano in questo caso)

Ore 16: Italia-Australia, finale di Coppa Davis L'Italia torna a giocarsi la finale di Coppa Davis 25 anni dopo e con concrete speranze di vittoria, contro l'Australia. Merito di Jannik Sinner, autentico trascinatore con Olanda e Serbia, strepitoso nel successo contro il n°1 del mondo Djokovic, annullando anche tre match-point. Gli azzurri, guidati dal capitano Filippo Volandri, hanno la possibilità di alzare l'insalatiera per la seconda volta dopo il trionfo del 1976. La finale di Coppa Davis a Malaga è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Il programma della finale di Coppa Davis LIVE su Sky ore 15.30: Studio Coppa Davis

ore 16: Finale

a seguire: Studio Coppa Davis

Dopo 25 anni l'Italia ritrova la finale di Coppa Davis nella quale sfiderà l'Australia (in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW): sarà l'ottava nella storia per gli azzurri che andranno a caccia di quel titolo conquistato una sola volta, nel 1976, con il dream team Barazzutti, Bertolucci, Panatta, Zugarelli. Ecco alcuni dei momenti storici dell'Italia nella competizione ITALIA IN FINALE: BATTUTA LA SERBIA 1922: LA PRIMA PARTECIPAZIONE L'Italia partecipò per la prima volta alla Coppa Davis nel 1922, quando il torneo si chiamava ancora International Lawn Tennis Challenge e veniva giocato con una formula diversa. Quattordici nazioni disputavano un tabellone di qualificazione e la vincente affrontava i campioni in carica nel "Challenge Round"

e veniva giocato con una formula diversa. Quattordici nazioni disputavano un tabellone di qualificazione e la vincente affrontava i campioni in carica nel "Challenge Round" Superato il primo turno per rinuncia del Giappone, l'Italia scese in campo il 19 giugno 1922 al Roehampton Lawn Tennis Club contro la Gran Bretagna: finì 4-1 per i britannici 1960: LA PRIMA FINALE L'Italia raggiunse per la prima volta la finale di Coppa Davis nel 1960. Gli azzurri giocarono al White City Stadium di Sydney contro l'Austrialia, dal 26 al 28 dicembre, su erba. Vinsero 4-1 gli "aussie": l'Italia conquistò un solo punto con Nicola Pietrangeli (in foto uno scambio del match di doppio Pietrangeli-Sirola vs Emerson-Fraser) 1961: ANCORA KO IN AUSTRALIA Nel 1961 l'Italia ripete lo stesso cammino dell'anno precedente: vince la zona europea battendo la Svezia, elimina gli Stati Uniti in finale, ma perde il Challenge Round in Australia. Stavolta la sfida si gioca a Melbourne, ma il risultato è lo stesso: 5-0 per la squadra trascinata da Rod Laver e Roy Emerson

Due eventi in contemporanea? Nessun problema con lo split screen Due eventi in contemporanea nella super domenica di Sky? Sarà possibile seguirli allo stesso tempo con Sky. Come? Grazie alla funzione Split Screen, i clienti Sky Q via satellite potranno vedere contemporaneamente i due eventi in diretta sullo stesso schermo. Lo Split Screen è disponibile premendo il tasto verde del telecomando Sky.