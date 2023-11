Dopo il trionfo iridato di Pecco Bagnaia e gli annunci di Marini in Honda e Di Giannantonio in VR46, è tempo per team e piloti di iniziare a pensare al 2024: appuntamento martedì 28 novembre a Valencia per i test ufficiali in vista del prossimo Mondiale, da seguire in diretta su Sky Sport MotoGP e NOW dalle 10 alle 17. Tra le tante curiosità di giornata, occhi puntati su Marc Marquez e sul suo debutto con la Ducati del team Gresini

MARQUEZ NEL BOX GRESINI. VIDEO