MotoGp

Dopo l'ufficialità di Luca Marini in Honda e quella di Fabio Di Giannantonio nel team VR46 la line-up dei piloti MotoGP per il 2024 è ora al completo. Da Marquez in Ducati Gresini all'atteso debutto da rookie di Pedro Acosta, campione del mondo Moto2: ecco la griglia per il prossimo Mondiale MOTOGP, I TEST DI VALENCIA LIVE