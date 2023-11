MotoGp

La stagione 2023 si è chiusa con i test di Valencia, dove il campione del mondo Bagnaia ha provato il nuovo motore Ducati con buoni riscontri. Sono sette in totale i piloti che hanno debuttato con un nuovo team: tra questi c'è anche Marc Marquez che ha provato per la prima volta la Desmosedici GP23 con ottimi risultati. Nuovo codone per la Honda di Luca Marini, la Yamaha ha provato nuove soluzioni aerodinamiche ispirate all'Aprilia. Ecco tutte le novità provate in pista I RISULTATI DEI TEST - IL DEBUTTO DI MARQUEZ