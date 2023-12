"Marquez è un campione, ha vinto molto e aumenterà la competizione all'interno di Ducati. La condivisione dei dati aiuterà a crescere: pensate che Bagnaia sta già vedendo come guida Marc e viceversa". Lo ha detto l'ad di Borgo Panigale, Claudio Domenicali, a Sky Sport prima della festa Ducati per i suoi campioni LIVE sul canale 208 dalle 21. Poi su Martin: "Si meriterebbe anche il team ufficiale per quello che ha fatto, però Bastianini non ha potuto dimostrare il suo valore. Vediamo nel 2024..."

