Jorge Martin, tra i protagonisti della festa Ducati (LIVE su Sky Sport MotoGP dalle 21), ha fissato l'obiettivo per il 2024, quando proverà a vincere il titolo sfuggitogli all'ultima gara di Valencia: "Voglio andare in Ducati Factory, farò di tutto per meritarmi quel posto. Per vincere servirà battere anche Marc Marquez". Poi sul duello con Bagnaia: "Ho perso il Mondiale nella prima parte, quando sono arrivato ad avere uno svantaggio di 65 punti da Pecco. Ma credo imparerò dagli errori"

